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Главный тренер «Рейнджерс» похвалил российских голкиперов Шестёркина и Георгиева

Главный тренер «Рейнджерс» похвалил российских голкиперов Шестёркина и Георгиева
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан высказался о вратарях команды — Игоре Шестёркине и Александре Георгиеве.

«Игорь — отличный вратарь, он хорошо играет. Но и Джорджи тоже действительно хороший голкипер. Мы рады, что у нас такая невероятная вратарская бригада, и не беспокоимся на этот счёт. Нас не беспокоит тот факт, что мы начали сезон с двумя молодыми парнями в воротах, которые делят игровое время.

Георгиев отлично готов, просто Шестёркин сейчас в ударе. Однако мы невероятно уверены в обоих наших вратарях, они отлично начали сезон. Георгиев тоже очень хорош, он дал нам шанс победить в своём последнем матче (с «Оттавой» — 3:2) и сыграл тогда очень здорово.

Вратарский вопрос — это последнее, что меня сейчас волнует в нашей игре», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ на русском языке.

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