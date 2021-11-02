Главный тренер «Рейнджерс» похвалил российских голкиперов Шестёркина и Георгиева

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан высказался о вратарях команды — Игоре Шестёркине и Александре Георгиеве.



«Игорь — отличный вратарь, он хорошо играет. Но и Джорджи тоже действительно хороший голкипер. Мы рады, что у нас такая невероятная вратарская бригада, и не беспокоимся на этот счёт. Нас не беспокоит тот факт, что мы начали сезон с двумя молодыми парнями в воротах, которые делят игровое время.



Георгиев отлично готов, просто Шестёркин сейчас в ударе. Однако мы невероятно уверены в обоих наших вратарях, они отлично начали сезон. Георгиев тоже очень хорош, он дал нам шанс победить в своём последнем матче (с «Оттавой» — 3:2) и сыграл тогда очень здорово.



Вратарский вопрос — это последнее, что меня сейчас волнует в нашей игре», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ на русском языке.