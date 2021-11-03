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Артемий Панарин забросил шайбу в матче против «Ванкувера»

Артемий Панарин забросил шайбу в матче против «Ванкувера»
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В очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча проходит в Ванкувере на стадионе «Роджерс Арена». На данный момент счёт ничейный (2:2). На счету Артемия Панарина одна заброшенная шайба и шикарный ассист.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

В текущем сезоне Панарин провёл 9 матчей, отличился заброшенной шайбой один раз и 7 раз отдал результативную передачу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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