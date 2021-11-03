Алалыкин — о драке в матче с «Амуром»: задумано ничего не было. Заступился за Аймурзина

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин прокомментировал победу в матче с «Амуром» (3:2), а также рассказал о драке, в которой он поучаствовал.



«Была боевая игра. Приехала подмога из «Тороса». Все ребята, с которыми мы играли в «Толпаре», показали себя хорошо. Было много желания и самоотдачи. Пропустили два гола, но показали характер и отыгрались – хорошо использовали большинство.



Каждый раз, когда выхожу на смену, ставлю себе задачу – провести силовой приём, сделать один бросок или отдать под него пас.



Насколько неожиданно было, когда узнал, что игроки основы заболели? Неожиданно. На эту игру я не был в составе. Пришёл на раскатку, нам сообщили, что некоторые ребята приболели. Мы удивились, и было интересно, кто же приедет из «Тороса».



Сегодня была моя первая драка в КХЛ? Задумано ничего не было. Увидел, что в Данилу Аймурзина влетели. Мне показалось, что был удар в голову. Поэтому решил заступиться за него. В перерыве увидел, что у него на лице остался след. Не зря заступился.



Что сказал Аймурзмин после драки? Когда увидел, что в него врезались, вспомнил прошлый сезон в ВХЛ. В игре против «Рубина» был такой же момент, но я не заступился. После того, как я приехал на лавку, он сказал «спасибо», — цитирует Алалыкина пресс-служба клуба.