Грабовский рассказал о задачах на посту генменеджера национальных сборных Беларуси

Генеральный менеджер сборных Беларуси Михаил Грабовский прокомментировал назначение на пост, а также сообщил о продолжении сотрудничества с минским «Динамо».



«Это совместное решение, которое приняли с руководством минского «Динамо» и Федерации хоккея Беларуси. У нас общие задачи – развитие молодых игроков и хоккея в целом.



Для меня это будет новый опыт. Большую часть своей жизни я провел в профессиональном хоккее. Последние два с половиной года работал ассистентом главного тренера в «Динамо». Плюс в августе трудился ещё и в сборной Беларуси. Мне очень нравилось то, чем я занимался, но сейчас для меня открылись новые возможности принести пользу любимому виду спорта.



Хочу, чтобы болельщики минского «Динамо» знали: я продолжаю помогать в команде. Постоянно работаю со многими ребятами, выхожу с ними на лёд, нахожусь в контакте со всеми тренерами и руководством. По большому счёту, я никуда не ухожу, просто должность называется иначе. Я по-прежнему хочу развиваться и как тренер, и возможно, этот новый опыт позволит мне увидеть новые грани хоккея.



Считаю, что у нас есть отличная перспектива: в последующие четыре года продолжить начатое дело и пробиться на Олимпиаду. У нас уже формируется боеспособный резерв молодых хоккеистов, за которыми надо следить, помогать им.



Вникаю во все вопросы, налаживаю связь с тренерами всех сборных. Надо всем ребятам дать возможность проявить себя. Может, не все попадут в сборную, но у нас будет общая картина и понимание с кем в будущем работать в национальной команде и в «Динамо». По этим вопросам постоянно общаюсь с Крэйгом Вудкрофтом, мы детально планируем эту работу», — цитирует Грабовского официальный сайт минского «Динамо».

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