«Калгари» может предложить за Айкела Ткачука и выбор в 1-м раунде драфта

«Калгари Флэймз» готов предложить в переговорах по форварду «Баффало Сэйбрз» Джеку Айкелу нападающего Мэттью Ткачука, выбор в первом раунде следующего драфта, игрока, который был выбран в первом раунде одного из предыдущих драфтов и ещё двух проспектов, сообщает Кевин Викс в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что клуб согласен с намерением Айкела сделать операцию по замене межпозвоночного диска. «Баффало» выступал против этого, так как ни один из хоккеистов, игравших в НХЛ, прежде не проходил подобную процедуру. Клуб даже лишил форварда капитанской нашивки.
Контракт 24-летнего американца с «Сэйбрз» с кэпхитом $ 10 млн рассчитан ещё на пять сезонов. C 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения.
Айкел пропустил последние 33 встречи минувшего сезона из-за травмы шеи. В нынешнем сезоне форвард не появлялся на льду в матчах за «Баффало».
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