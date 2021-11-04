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Тренер «Детройта»: мне кажется, Овечкин стал выглядеть моложе. Не знаю, как это возможно

Тренер «Детройта»: мне кажется, Овечкин стал выглядеть моложе. Не знаю, как это возможно
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Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл поделился мнением об игре российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Мне кажется, что он стал выглядеть моложе. Не знаю, как это возможно. Он играет очень мощно и энергично. За ним интересно наблюдать, правда, только если ты не находишься на скамейке команды соперника. Он по-прежнему получает большое удовольствие от забивания голов. Считаю, это потрясающе», – цитирует Блэшилла официальный сайт НХЛ на русском языке.

В октябре Овечкин в восьми матчах набрал 15 (9+6) очков при показателе полезности «+7». Он обогнал Марселя Дионна в списке лучших снайперов в истории и вышел на чистое пятое место. Два гола Овечкин забросил в большинстве, один в меньшинстве, с девятью шайбами он лидирует в списке снайперов сезона.

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