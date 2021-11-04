Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвёл итоги победного матча со СКА

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА (2:1 ОТ).

«Всех болельщиков спартаковских с победой. Хорошая игра, скоростная, обоюдоострая, мне понравилось. Где-то дисциплина подвела, ненужных удалений нахватались. Сломали где-то себе игры. Нужно отдать должное ребятам, они молодцы, бились все 60 минут, добились победы.

Можно сказать, что Чебыкин освоился. Где-то у нас тактика чуть другая, он привыкает. Любому новому игроку нужно время. Пока претензий больших нет, старается. Будем надеяться, что от игры к игре будет прибавлять.

Много чем доволен, но многим и недоволен. Есть много индивидуальных ошибок. Две последние игры показали, что нам нельзя делать. Нет слабых противников. Все используют наши ошибки, иногда это заканчивается плачевно. Самое главное – концентрация и самоотдача. Нужно выходить на каждую игру с полной концентрацией, играть на победу. Неважно, против кого играем.

Хоккей пять на пять и три на три – разные виды спорта? Конечно. Пространства больше. Не то что мы прям работаем над этим, но на тренировках играем три на три иногда на всю площадку. Ребята прекрасно понимают всю ответственность, что там нельзя вообще допускать ни малейших ошибок, тут же накажет противник. Ребята у нас мастеровитые, знают, что нужно делать. Выигрываем и слава богу.

Проблемы Никишина с сердцем? Это не ко мне, лучше спросить у врача. Раз КХЛ разрешает играть, и он играет, вызвали в сборную, думаю, проблем никаких не будет.

Мы настраивались как обычно, тренерский штаб и команду настраивал только на победу. Разобрали полностью СКА, выделили плюсы, где есть сильные стороны, минусы. Были готовы к игре. Специально не готовились. Это очередная игра. Выиграли – отлично, она уже в истории. Будем готовиться к следующей игре.

Как влился в тренерство Семёнов? Я тоже когда-то вливался в эту стихию. У нас всё нормально, рабочая атмосфера, все друг друга понимают, много общаемся. Никаких преград, всё отлично.

Виртанен? Он профессионал, приехал не из какой-то лиги, а из НХЛ. Тяжеловато где-то было, видим, что есть ещё запас. Надо разговаривать с хоккеистом, доносить, чтобы он выкладывался не на 100, а на 110 процентов. Он ещё прибавит», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.