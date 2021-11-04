Форвард «Ак Барса» Лукоянов — о поражении от «Сибири»: извиняюсь за такую игру, стыдно

Форвард «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (0:2).

«Не получилась игра ни в атаке, ни в обороне. Думаю, здесь все заслужили критику, независимо от амплуа. Все плохо сыграли, не подошли к матчу так, как требовалось. Винить мы можем только себя. Сегодня нужно отдохнуть, провести работу над ошибками, чтобы каждый подумал. Разберёмся, что у нас давно не так, что давно у нас не получается.

Всё остальное — сугубо командное, оно не выносится на суд общественности. Всё решается внутри команды. У нас есть тренеры, которым мы доверяем, а они доверяют нам. Поэтому они нам скажут, что делать. Игрокам останется прислушаться и выполнять.

Сегодняшний день, сегодняшняя игра была жиросжигательной. Никакого зрелища ни для болельщиков, ни для кого. Я извиняюсь за такую игру, стыдно», — приводит слова Лукоянова официальный сайт «Ак Барса».