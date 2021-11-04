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«Металлург» отреагировал на проигрыш «Локомотиву» отрывком из «Майора Пэйна» про паровозик

«Металлург» отреагировал на проигрыш «Локомотиву» отрывком из «Майора Пэйна» про паровозик
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Официальный «инстаграм» магнитогорского «Металлурга» отреагировал на поражение от ярославского «Локомотива» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (2:3).

На странице клуба был опубликован отрывок из фильма «Майор Пэйн», где главный герой рассказывает историю про «паровозик, который смог».

Видео доступно в официальном «инстаграме» магнитогорского «Металлурга».

Отметим, что поражение в игре с «Локомотивом» стало третьим для магнитогорцев в нынешнем сезоне. До этого «Металлург» выиграл 23 из 25 игр, проиграв только 2 матча «Салавату Юлаеву».

В следующей встрече регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» дома примет «Амур». Игра состоится 7 ноября. «Металлург» 6 ноября отправится на выезд в Череповец, где сыграет с «Северсталью».

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