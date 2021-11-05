Джон Таварес — об ударе Сергачёва в голову Марнеру: мне это вообще не понравилось

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес прокомментировал удар в голову, который нанёс его одноклубнику Митчеллу Марнеру защитник «Тампы» Михаил Сергачёв. За это нарушение россиянин получил двухминутное удаление.

«Мне это вообще не понравилось. Митчи никак не мог защитить себя. Мне просто это не понравилось. Его ударили прямо в голову», — приводит слова Тавареса журналист Дэвид Алтер в своём »твиттере".

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Матч завершился победой «Торонто» в овертайме со счётом 2:1. За хозяев гол забивали Джон Таварес и Вильям Нюландер. За «Тампу» отличился Патрик Марун. Сергачёв завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Голкипер Андрей Василевский пропустил два гола и сделал 32 сейва.