Дюшарм: я не буду создавать заголовки и оставаться на YouTube 20 лет

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Доминик Дюшарм высказался после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:6).
«Я не выйду и не буду давать представление. Я не буду создавать яркие заголовки и оставаться на YouTube 20 лет. То, что я должен сказать, я говорю своим парням», — цитирует Дюшарма в «Твиттере» журналист Арпон Басу.
В настоящий момент «Монреаль» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, после 12 матчей набрав шесть очков. Напомним, «Канадиенс» являются финалистами прошедшего розыгрыша Кубка Стэнли, в финальной серии которого канадцы уступили «Тампе» со счётом 1-4.
В следующем матче «Хабс» сыграют дома с «Вегасом». Встреча пройдёт в воскресенье, 7 ноября. Начало — в 2:00 мск.
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