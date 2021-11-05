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Овечкин показал свой лучший старт за 17 сезонов в НХЛ, набрав 18 очков в десяти играх

Овечкин показал свой лучший старт за 17 сезонов в НХЛ, набрав 18 очков в десяти играх
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«Вашингтон Кэпиталз» уступил в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флориде Пантерз» в овертайме со счётом 4:5.

Капитан столичного клуба Александр Овечкин стал автором заброшенной шайбы, а также отдал две голевые передачи. Начало сезона-2021/2022 стало для 36-летнего нападающего лучшим за всю карьеру в НХЛ. Он набрал 18 (10+8) очков в десяти матчах сезона, его предыдущее лучшее достижение — 17 баллов в 10 играх регулярного чемпионата-2009/10.

В гонке снайперов Овечкин занимает первое место, опережая на одну шайбу форварда «Эдмонтона» Леона Драйзайтля. В списке бомбардиров российский нападающий находится на третьей строчке, уступая «Драйзайтлю» (20) и его одноклубнику — Коннору Макдэвиду (19).

Овечкин — в топ-30 бомбардиров в истории НХЛ. Как высоко он заберётся к концу карьеры? Овечкин — в топ-30 бомбардиров в истории НХЛ. Как высоко он заберётся к концу карьеры?
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