Кравцов забросил шайбу за «Трактор» в 1-м матче после возвращения из НХЛ

Российский нападающий Виталий Кравцов, который вернулся в «Трактор» на правах аренды из «Рейнджерс», забросил первую шайбу после возвращения в стан челябинцев. Это произошло в гостевом матче с «Барысом». После 1-го периода «Трактор» побеждает на «Барыс-Арене» со счётом 2:1.
Кравцов забросил шайбу за 12 секунд до конца 1-го периода и вывел челябинскую команду вперёд. Очки за результативные передачи набрали нападающие Владимир Ткачёв и Вячеслав Основин.
Напомним, «Трактор» арендовал Виталия Кравцова у «Нью-Йорк Рейнджерс» до конца сезона. Соглашение носит односторонний характер.
Ранее 21-летний форвард отказался отправляться в фарм-клуб в АХЛ.
Кравцов — воспитанник «Трактора», он сыграл за клуб 179 матчей, набрал 72 (39+33) очка при показателе полезности «+3».
- 5 ноября 2021
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