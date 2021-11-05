Максим Третьяк оформил второй в карьере «сухарь» в матче КХЛ с рижским «Динамо»

Голкипер «Сочи» Максим Третьяк оформил второй «сухарь» за карьеру в Континентальной хоккейной лиге. Это произошло сегодня, 5 ноября, в матче регулярного чемпионата с рижским «Динамо». Третьяк отразил все 24 броска в створ его ворот.

Первый шатаут в своей карьере Максим Третьяк оформил в матче КХЛ с «Барысом» (3:0) 29 октября 2020 года.

«Сочи» открыл счёт на 5-й минуте встречи. Это удалось сделать благодаря голу Никиты Зоркина, которому ассистировал Кирилл Мельниченко. На 28-й минуте гости удвоили преимущество. Это сделал Кирилл Петьков с результативных передач Амира Гараева и Артёма Николаева. Через 11 секунд сочинцы отличились вновь — ворота Юхана Маттссона поразил Мартин Бакош. Очки за результативные передачи набрали Джей Си Липон и Кирилл Мельниченко.

«Сочи» 7 ноября отправится на выезд в Нижний Новгород, где сыграет с «Торпедо».