«Игру Третьяка не комментирую, сыграл на ноль, молодец!» Назаров — о 3:0 с «Динамо» Р

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров высказался о гостевой победе над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (3:0).
«Интересный матч, на мой взгляд. Жалко, что без зрителей, думаю, так было бы еще интереснее. Обе команды старались, нам повезло, забили голы, а дальше старались играть без ошибок. Игру Третьяка не будем комментировать, сыграл на ноль, молодец!
Мы превзошли оппонентов на точке вбрасывания? Мы долго и упорно работаем над этим компонентом. Сегодня, можно сказать, увидели первые плоды. Особенно порадовало, что в своей зоне нам удалось выиграть почти все «точки».
Янис Якс – наш лидер, ему сейчас, конечно, тяжело, он две недели не играл. Но мы понимаем, что, если он совсем не будет играть, может быть, мы его и вовсе не увидим. Поэтому Янис должен играть через «не могу».
После «Куньлуня» мы немного перестроили тренировочный процесс, стали больше работать над завершением, игрой на чужом пятачке. В принципе, сегодня в этих компонентах сыграли здорово», — приводит слова Назарова пресс-служба хоккейного клуба «Сочи».
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