Лучший защитник-бомбардир «Сент-Луиса» Крюг попал в ковид-протокол

Защитник «Сент-Луис Блюз» Тори Крюг попал в коронавирусный протокол Национальной хоккейной лиги и пропустит ближайшие игры команды.

Как сообщает официальный сайт клуба, на его место из фарм-клуба вызваны Дакота Джошуа и Калле Розен.

В девяти матчах нынешнего сезона НХЛ Крюг набрал 8 (2+6) результативных баллов при показателе полезности «+4».

В минувшей встрече НХЛ «Сент-Луис Блюз» одержал победу в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и завершилась со счётом 5:3 (1:2, 3:1, 1:0).

«Сент-Луис» занимает второе место в Западной конференции, после девяти матчей набрав 15 очков. В следующей встрече в ночь с 7 на 8 ноября «блюзмены» отправятся на выезд в Анахайм.