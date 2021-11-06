Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лучший защитник-бомбардир «Сент-Луиса» Крюг попал в ковид-протокол

Лучший защитник-бомбардир «Сент-Луиса» Крюг попал в ковид-протокол
Комментарии

Защитник «Сент-Луис Блюз» Тори Крюг попал в коронавирусный протокол Национальной хоккейной лиги и пропустит ближайшие игры команды.

Как сообщает официальный сайт клуба, на его место из фарм-клуба вызваны Дакота Джошуа и Калле Розен.

В девяти матчах нынешнего сезона НХЛ Крюг набрал 8 (2+6) результативных баллов при показателе полезности «+4».

В минувшей встрече НХЛ «Сент-Луис Блюз» одержал победу в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и завершилась со счётом 5:3 (1:2, 3:1, 1:0).

«Сент-Луис» занимает второе место в Западной конференции, после девяти матчей набрав 15 очков. В следующей встрече в ночь с 7 на 8 ноября «блюзмены» отправятся на выезд в Анахайм.

Новость по теме
Трое россиян из «Сент-Луиса» одновременно оказались на скамейке штрафников
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021