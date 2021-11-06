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КХЛ дисквалифицировала защитника рижского «Динамо» за удар судьи

КХЛ дисквалифицировала защитника рижского «Динамо» за удар судьи
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Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча «Динамо» Рига – «Сочи» и дисквалифицировал защитника рижан Карлиса Чуксте за применение силы в отношении судьи.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на игрока «Динамо» Карлиса Чуксте по п. 1.29. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», – написала пресс-служба КХЛ на официальном сайте.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Напомним, встреча завершилась победой сочинцев со счётом 3:0.

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