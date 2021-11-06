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В минском «Динамо» заболел ещё один хоккеист. На этот раз во время выезда

В минском «Динамо» заболел ещё один хоккеист. На этот раз во время выезда
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Исполняющий обязанности главного тренера минского «Динамо» Павел Перепехин рассказал, что нападающий Тайлер Граовац не принимал участие в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком» (4:3, ОТ), потому что заболел, сообщает «Белорусский хоккей».

Ранее специалист говорил о том, что Континентальная хоккейная лига отказала минчанам в переносе двух игр из-за вируса в команде. После игры с белорусской командой заболели несколько игроков «Салавата Юлаева», их матч с «Трактором», запланированный на 7 ноября, отменили.

В составе минчан в предыдущей игре с «Торпедо» не сыграли 13 игроков основы. Также матч пропускал и их главный тренер Крэйг Вудкрофт. Ранее сообщалось о вирусе, который подхватили хоккеисты и тренерский штаб.

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