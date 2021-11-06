Перепехин: победа над «Спартаком» положительно скажется на минском «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера минского «Динамо» Павел Перепехин прокомментировал победу над московским «Спартаком» (4:3, ОТ) в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ.



«Тяжелый матч, проявили характер, хорошо сыграл вратарь. Большинство сегодня выстояли. Выполняли до конца систему, предложенную тренерским штабом. Хоть нам и повезло, но мы победили.



Возвращение Тэйлора Бека? Хорошо оцениваю. Молодец! В тяжелый момент чувствовал себя ещё не очень хорошо, но решил помочь команде, выйти на лёд и сделать игру.



Положительно ли скажется эта победа? 100% положительно, потому что сейчас у нас есть пауза, и будем надеяться, все будет после победы намного лучше, и все быстрее поправятся», – цитирует Перепехина «Белорусский хоккей».

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