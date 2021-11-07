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Овечкин эффектно остановил Аткинсона, который выходил один на один с вратарём

Овечкин эффектно остановил Аткинсона, который выходил один на один с вратарём
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Филадельфию Флайерз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 0:0. В одном из эпизодов российский нападающий Александр Овечкин эффектно отработал в обороне, остановив американского форварда Кэма Аткинсона, который выходил один на один с голкипером.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Напомним, ранее Овечкин сократил отставание от Бретта Халла по голам за карьеру в НХЛ до одной шайбы. На счету Александра теперь 740 точных бросков, а у занимающего четвёртое место легендарного североамериканца — 741.

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