Овечкин эффектно остановил Аткинсона, который выходил один на один с вратарём

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Филадельфию Флайерз».
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 0:0. В одном из эпизодов российский нападающий Александр Овечкин эффектно отработал в обороне, остановив американского форварда Кэма Аткинсона, который выходил один на один с голкипером.
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Напомним, ранее Овечкин сократил отставание от Бретта Халла по голам за карьеру в НХЛ до одной шайбы. На счету Александра теперь 740 точных бросков, а у занимающего четвёртое место легендарного североамериканца — 741.
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