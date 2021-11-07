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Карел Веймелка пропустил две шайбы с двух бросков, закончив матч через минуту после начала

Карел Веймелка пропустил две шайбы с двух бросков, закончив матч через минуту после начала
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сиэтл Кракен» принимает «Аризону Койотс». После первого периода новичок НХЛ ведёт со счётом 3:1.

Стартовые минуты встречи получились невероятно результативными. Хозяева открыли счёт уже на 15-й секунде, когда отличился Джордан Эберле. А спустя ещё 43 секунды цели достиг бросок Янни Гурда. Чешский голкипер гостей Карел Веймелка не смог совершить ни одного сейва после двух бросков и уступил место в воротах Скотту Уэджвуду.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» пресс-службы НХЛ.

Напомним, что «Аризона» занимает последнее место в турнирной таблице НХЛ. Команда канадского тренера Андре Туриньи потерпела 11 поражений в 11 матчах, лишь однажды сумев перевести игру в дополнительное время.

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