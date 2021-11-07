Тренер «Флориды»: не думаю, что победой сделали какое-то заявление на чемпионство

Главный тренер «Флориды Пантерз» Эндрю Брюнетт поделился мнением о победе над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2).

«Не думаю, что этой победой мы сделали какое-то заявление на чемпионство. В ноябре таких заявлений просто не может быть, потому что в ноябре не вручают трофеи. Но это был хороший тест для нашей команды, и мы ответили на вызов, сумев показать первоклассную игру», – цитирует специалиста официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, благодаря победе лидирующие в конференции «Пантерз» оторвались от «Каролины», занимающей второе место, на три очка. Правда, у «Харрикейнз» одна игра в запасе. Отметим, что по итогам регулярного чемпионата по восемь команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.