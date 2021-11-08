«Всё идёт к тому, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки». Каспарайтис – о лучших снайперах НХЛ

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис выразил мнение о шансах 36-летнего российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.
«Всё идёт к тому, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки. Саша постепенно приближается к этой отметке. Он очень здорово начал нынешний сезон. К Овечкину всегда приковано большое внимание. Здорово, что человек в таком возрасте идёт в лидерах снайперской и бомбардирской гонок. Уэйн Гретцки – великий игрок. Но вы поймите, сейчас Овечкин играет в то время, когда совсем другой хоккей, совсем другое катание, другие условия. Это очень сильно с его стороны. Повторюсь, безусловно, Уэйн – великий игрок, но Саша – тоже великий игрок, сейчас ему сложнее зарабатывать эти баллы», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, Овечкин принял участие во всех 11 играх текущего сезона НХЛ, набрав 18 (10+8) очков при показателе полезности «+8». 36-летний форвард продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки, забросив 740 шайб за карьеру в НХЛ. У легендарного канадца — 894 шайбы.
- 8 ноября 2021
-
08:15
-
06:48
-
06:35
-
06:02
-
05:42
-
04:40
-
03:40
-
00:00
- 7 ноября 2021
-
23:53
-
23:34
-
23:16
-
23:11
-
22:56
-
22:45
-
22:25
-
22:03
-
21:47
-
21:32
-
21:21
-
21:15
-
21:08
-
20:51
-
20:46
-
20:39
-
20:32
-
20:27
-
20:22
-
20:20
-
20:20
-
20:08
-
20:07
-
20:05
-
20:05
-
20:00
-
19:59