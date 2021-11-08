«Всё идёт к тому, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки». Каспарайтис – о лучших снайперах НХЛ

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис выразил мнение о шансах 36-летнего российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.

«Всё идёт к тому, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки. Саша постепенно приближается к этой отметке. Он очень здорово начал нынешний сезон. К Овечкину всегда приковано большое внимание. Здорово, что человек в таком возрасте идёт в лидерах снайперской и бомбардирской гонок. Уэйн Гретцки – великий игрок. Но вы поймите, сейчас Овечкин играет в то время, когда совсем другой хоккей, совсем другое катание, другие условия. Это очень сильно с его стороны. Повторюсь, безусловно, Уэйн – великий игрок, но Саша – тоже великий игрок, сейчас ему сложнее зарабатывать эти баллы», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, Овечкин принял участие во всех 11 играх текущего сезона НХЛ, набрав 18 (10+8) очков при показателе полезности «+8». 36-летний форвард продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки, забросив 740 шайб за карьеру в НХЛ. У легендарного канадца — 894 шайбы.