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КХЛ засчитала «Салавату» техническое поражение за отменённый матч с «Трактором»

КХЛ засчитала «Салавату» техническое поражение за отменённый матч с «Трактором»
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Континентальная хоккейная лига вынесла решение по матчу «Салават Юлаев» – «Трактор».

«В соответствии с п.20 статьи 30 Дисциплинарного регламента КХЛ лига приняла решение засчитать хоккейному клуба «Салават Юлаев» техническое поражение», – написала пресс-служба лиги на официальном сайте.

Напомним, что 6 ноября КХЛ отменила матч «Салават Юлаев» — «Трактор», который должен был состояться 7 ноября. Это связано с вирусом в составе уфимцев.

В связи с Постановлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, хоккейный клуб «Салават Юлаев» изолируется на 7 дней всем составом. Это связано с лабораторно подтверждённым групповым заболеванием, вызванным вирусом гриппа А.

В текущем сезоне «Салават» провёл 27 матчей и набрал в них 38 очков. Сейчас подопечные Томи Лямся занимают третье место в таблице Восточной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд с Запада и Востока выйдут в плей-офф.

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