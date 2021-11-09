Шестёркин совершил великолепный сейв, ликвидировав выход один на один в игре с «Флоридой»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает на своём льду «Флориду Пантерз». Завершён 1-й период, хозяева ведут – 2:0.

В середине первой двадцатиминутки в формате «4 на 4» отличную возможность открыть счёт в матче имел 27-летний американский форвард «Флориды» Фрэнк Ватрано, который убежал на рандеву с российским голкипером «Рейнджерс» Игорем Шестёркиным. Однако сильнее в этой дуэли оказался именно наш соотечественник, сумевший отразить резкий бросок щитком.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Рейнджерс».

В текущем сезоне Шестёркин принял участие в 9 встречах регулярного чемпионата за «Рейнджерс», в которых он отражал 93,0 % бросков, пропуская в среднем 2,3 шайбы за игру. Он также отметился шат-аутом в игре с «Коламбус Блю Джекетс» (4:0), отразив все 31 бросков.