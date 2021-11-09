Овечкин, Кузнецов и Орлов забросили полностью русский гол в матче «Вашингтон» — «Баффало»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает на своём льду «Баффало Сэйбрз». Завершён 2-й период, хозяева ведут в счёте – 3:1.

В середине 2-й двадцатиминутки 36-летнему российскому форварду «столичных» Александру Овечкину удалось отметиться своей 741-й шайбой в заокеанской карьере, благодаря чему он сравнялся с легендарным Бреттом Халлом по голам за карьеру в НХЛ. Примечательно, что ассистировали ему также российские хоккеисты – защитник Дмитрий Орлов и форвард Евгений Кузнецов. Таким образом, хоккеисты «Вашингтона» соорудили полностью русский гол.

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Для Орлова это результативное действие стало 5-м (1+4) в сезоне, а для Кузнецова – 14-м (5+9).