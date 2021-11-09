Овечкин обошёл Ковалёва и вышел на 5-е место среди россиян по голевым передачам в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Главным героем встречи стал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, набравший 3 (1+2) очка. Благодаря ассистентскому дублю российский форвард обошёл Алексея Ковалёва и вышел на пятое место среди россиян по голевым передачам в НХЛ. В активе Александра стало 600 результативных передач в 1209 матчах за карьеру в лиге, тогда как Ковалёв 599 раз ассистировал партнёрам, сыграв 1316 матчей в НХЛ.

Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (696), второе место занимает Евгений Малкин (680), топ-3 замыкает Сергей Зубов (619). На четвёртом месте располагается Павел Дацюк (604).