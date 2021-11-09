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Овечкин сделал 600-ю голевую передачу в НХЛ, Кузнецов – 300-ю

Овечкин сделал 600-ю голевую передачу в НХЛ, Кузнецов – 300-ю
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» – «Баффало Сэйбрз» Александру Овечкину удалось отдать 600-ю результативную передачу, а Евгению Кузнецову – 300-ю.

Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе победителей забивали Александр Овечкин, Том Уилсон (дубль), Конор Шири и Конор Макмайл. У гостей отличился Коди Икин, Колин Миллер и Андерс Бьорк. У россиян Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Овечкина коэффициент полезности «+1». Овечкин оформил два ассиста, Кузнецов — 3, у Орлова — 1.

Стоит отметить, что в данном матче в середине 2-й двадцатиминутки матча 36-летнему российскому форварду «столичных» Александру Овечкину удалось отметиться своей 741-й шайбой в заокеанской карьере, благодаря чему он сравнялся с легендарным Бреттом Халлом по голам за карьеру в НХЛ. Примечательно, что ассистировали ему также российские хоккеисты – защитник Дмитрий Орлов и форвард Евгений Кузнецов.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В начале этого регулярного чемпионата Овечкин уже превзошёл результат Марселя Дионна (731).

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