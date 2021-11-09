Овечкин вернулся на чистое первое место в списке снайперов сезона

Сегодня российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз», и теперь на его счету 11 голов в текущем сезоне в НХЛ.



Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.



Второе место в гонке снайперов за немцем Леоном Драйзайтлем (10 заброшенных шайб за 10 игр), третью строчку занимает канадец Тайлер Бертуцци (9 голов за 10 матчей).



Также стоит отметить, что в данном матче в середине 2-й 20-минутки 36-летнему российскому форварду «столичных» Александру Овечкину удалось отметиться своей 741-й шайбой в заокеанской карьере, благодаря чему он сравнялся с легендарным Бреттом Халлом по голам за карьеру в НХЛ. Примечательно, что ассистировали ему также российские хоккеисты – защитник Дмитрий Орлов и форвард Евгений Кузнецов.



Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В начале этого регулярного чемпионата Овечкин уже превзошёл результат Марселя Дионна (731).

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