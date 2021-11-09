Айкел: «облегчение» — лучшее слово, чтобы описать мой обмен из «Баффало»

Форвард «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел прокомментировал свой обмен из «Баффало Сэйбрз».



«У меня осталось много прекрасных воспоминаний о «Сэйбрз». Если говорить об успехе, то нам не удалось достигнуть того, чего мы хотели. И это печально, потому что фанаты хорошо к нам относились и поддерживали нас. У меня осталось внутри чувство недосказанности. Мы хотели дать им больше радости, но не смогли это сделать. В любом случае я благодарен «Баффало» за всё.



Что я испытал после новости об обмене? «Облегчение» — лучшее слово, чтобы это описать. Я многое пережил за последние восемь месяцев. И в физическом плане, и в моральном, и с точки зрения эмоций. Классно теперь оставить всё позади и вернуться к хоккею… Первые 24 часа после обмена были ошеломительными. Внутри кипела буря эмоций. И сейчас я очень рад находиться здесь, в «Вегасе».



«Голден Найтс» только пятый сезон в лиге, но я вижу и чувствую, какую культуру смогла создать организация вокруг себя. Поэтому здорово перейти в «Вегас» и стать частью этой культуры. Единственная цель здесь — выиграть Кубок Стэнли, и мне нравится подобный образ мышления… Уход из «Баффало» и избавление от роли капитана снимает с меня большое давление. Теперь можно не забивать голову лишними вещами и думать только об игре. Думаю, что это положительно скажется на мне.



Сейчас я невероятно замотивирован. Некоторые люди сомневаются во мне или не верят, что я вернусь к тому состоянию, в котором был (до травмы). Поэтому с нетерпением жду возможности развеять все сомнения и вернуться на свой уровень. На тот уровень, на котором я могу играть.



Всё происходит неслучайно… Я счастлив быть здесь. Кто знает, стоял бы я сейчас здесь перед вами, если бы операцию мне сделали в мае? Мне очень повезло присоединиться к «Вегасу». Для меня просто не могло быть места лучше», — цитирует Айкела официальный сайт НХЛ.

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