Овечкин набрал 20 очков за 12 игр сезона. Это второй результат в истории «Вашингтона»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил одну шайбу и отдал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (5:3).
36-летний форвард набрал 21 (11+10) балл в нынешнем сезоне, проведя 12 матчей. Он повторил своё достижение сезона-2009/2010, когда он также за 12 матчей сумел набрать 20 очков.
В истории «Вашингтона» быстрее 20 результативных баллов с начала сезона набирал только защитник Джон Карлсон в чемпионате-2019/2020, сумев сделать это за 11 игр. За 13 матчей набрать 20 очков в сезоне-2008/2009 сумел российский форвард Александр Сёмин.
«Кэпиталз» занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 16 очков после 12 матчей. В следующей встрече подопечные Питера Лавиолетта сыграют в гостях с «Детройтом» 12 ноября.
- 9 ноября 2021
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