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«Топим в Дубай!» «Авангард» анонсировал встречу с «Ак Барсом» в Дубае

«Топим в Дубай!» «Авангард» анонсировал встречу с «Ак Барсом» в Дубае
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«Авангард» на официальном YouTube-канале анонсировал встречу регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» в Дубае, которая пройдёт 3 декабря.

«Топим в Дубай!» – с таким названием вышло видео.

Игра пройдёт в рамках Ice Dubai Show, которое состоится с 3 по 5 декабря. Помимо матча КХЛ «Авангард» — «Ак Барс», там будет шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». Мероприятия пройдут на Coca-Cola Арене.

Напомним, 17 октября в Объединённых Арабских Эмиратах состоялось подписание меморандума о намерениях между Континентальной хоккейной лигой, хоккейным клубом «Авангард», Министерством туризма и коммерции Дубая, а также Спортивным советом города.

Стороны договорились о совместной работе по развитию хоккея и продвижению имиджа КХЛ на территории ОАЭ, и первым шагом на пути к достижению этой цели станет проведение Dubai Ice Show.

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