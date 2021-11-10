«Рейнджерс» показали, как собака Панарина встречает игрока после выездных матчей

«Нью-Йорк Рейнджерс» опубликовал видео, как собака российского нападающего Артемия Панарина встречает хоккеиста после выездного матча.

«Найдите что-то более чистое, чем воссоединение Хлебушка и Рыжего после выездных матчей», — написано в «твиттере» клуба.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».

В нынешнем сезоне НХЛ Панарин принял участие в 13 матчах, в которых забил 2 гола и слелал 11 результативных передач при коэффициенте полезности «+4» Всего за карьеру в лиге он провёл 446 матчей, записав на свой счет 167 голов и 319 передач.

После 13 матчей «Рейнджерс» находится на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 17 очков. В следующем матче команда сыграет с «Коламбус Блю Джекетс». Встреча состоится 14 ноября.