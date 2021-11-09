НХЛ объяснила, почему судьи отменили гол Панарина в матче с «Флоридой»

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 4:3. Встреча состоялась в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден».
Российский нападающий хозяев Артемий Панарин сумел отличиться в матче двумя результативными передачами. Также он стал автором шайбы, которая была отменена после челленджа со стороны «Флориды».
Как сообщает официальный сайт лиги в пояснении к отмене гола, видеообзор определил, что форвард «Нью-Йорка» Райан Строум находился на чужом пятачке, контактируя с вратарём «Флориды» Спенсером Найтом, что повлияло на его способность выбора позиции перед голом Артемия Панарина. Видео с эпизодом можно посмотреть по ссылке.
Решение было принято в соответствии с Правилом 69.1, которое частично гласит: «Голы должны быть запрещены в том случае, если: (1) атакующий игрок своим расположением или контактом ограничивает способность вратаря свободно перемещаться в пределах своей площадки или защищать его ворота».
- 9 ноября 2021
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