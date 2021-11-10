Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Теравайнен: Василевский – отличный вратарь. Мы были растеряны, когда он играл без лезвия

Теравайнен: Василевский – отличный вратарь. Мы были растеряны, когда он играл без лезвия
Комментарии

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Тейво Теравайнен поделился мнением об эпизоде, когда при игре 5х3 команда не смогла забить голкиперу «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрею Василевскому, игравшему без лезвия конька.

«Василевский – отличный вратарь. Мы это знаем, да и все это знают. Сегодня он провёл отличный матч. Мы старались нагрузить его бросками и создать трафик перед воротами.

«Играл без лезвия? Такое редко увидишь. Мы не знали, что говорят правила на этот счёт… Не знаю, должны ли были судьи остановить игру или нет. Мы просто пытались забить, но были немного растеряны», – цитирует Теравайнена официальный сайт НХЛ на русском языке.

Всего в этой встрече Василевский отразил 29 бросков из 31.

В текущем сезоне на счету голкипера 10 игр в регулярном чемпионате НХЛ, однако пока он ни разу не смог оформить шат-аут.

Новость по теме
Василевский минуту играл без лезвия конька в формате 3х5 и не пропустил
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021