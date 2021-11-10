Теравайнен: Василевский – отличный вратарь. Мы были растеряны, когда он играл без лезвия

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Тейво Теравайнен поделился мнением об эпизоде, когда при игре 5х3 команда не смогла забить голкиперу «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрею Василевскому, игравшему без лезвия конька.

«Василевский – отличный вратарь. Мы это знаем, да и все это знают. Сегодня он провёл отличный матч. Мы старались нагрузить его бросками и создать трафик перед воротами.

«Играл без лезвия? Такое редко увидишь. Мы не знали, что говорят правила на этот счёт… Не знаю, должны ли были судьи остановить игру или нет. Мы просто пытались забить, но были немного растеряны», – цитирует Теравайнена официальный сайт НХЛ на русском языке.

Всего в этой встрече Василевский отразил 29 бросков из 31.



В текущем сезоне на счету голкипера 10 игр в регулярном чемпионате НХЛ, однако пока он ни разу не смог оформить шат-аут.