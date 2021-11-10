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«Меня удивляют приобретения «Динамо». Вайсфельд — о трансферах московского клуба

«Меня удивляют приобретения «Динамо». Вайсфельд — о трансферах московского клуба
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Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд оценил трансферную политику московского «Динамо».

«Не знаю, как будет развиваться ситуация с Шипачевым и Войновым, но меня удивляют приобретения «Динамо». Например, берут Ведина, который не подошел «Сибири». Не знаю, что там на самом деле. Однако если у них всё в порядке с деньгами, то такое ощущение, что какое-то вредительство происходит», — приводят слова Вайсфельда «Известия».

Напомним, последним трансфером москвичей стал защитник Антон Белов. 28 октября он подписал пробное соглашение с «Динамо», в рамках которого провёл три матча. За это время защитник очков не набрал, закончил встречи с показателем полезности «+1» при среднем игровом времени больше 15 минут. На счету Антона Белова 8 заблокированных бросков.

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