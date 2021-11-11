Генменеджер «Анахайма» ушёл в отставку. Он пройдёт программу по борьбе с алкоголизмом

66-летний канадский функционер Боб Мюррей, занимавший пост генерального менеджера клуба НХЛ «Анахайм Дакс», подал в отставку с занимаемой должности после того, как был отправлен в административный отпуск в связи с расследованием, связанным с профессиональным поведением специалиста. Об этом информирует пресс-служба «Анахайма» на официальном сайте клуба.
Отмечается, что Мюррей запишется на программу по борьбе с алкоголизмом. Как было объявлено вчера, Джефф Соломон станет временным генеральным менеджером клуба.
«Прежде всего, мы приносим извинения от имени организации всем, кто пострадал от неправомерного поведения Боба. Мы ожидаем, что к каждому члену нашей организации будут относиться с уважением, и мы не потерпим никаких злоупотреблений.
Боб подал заявление об отставке сегодня утром, а также сообщил нам о своем решении вступить в программу по борьбе с алкоголизмом. Хотя мы не оправдываем его поведение, мы полностью поддерживаем его усилия по улучшению своего физического и психического здоровья, обратившись за помощью.
Теперь мы начнём методичный, обширный поиск постоянного генерального менеджера, который будет вести нас вперед. Мы рассчитываем завершить этот процесс не позднее следующего лета», — гласит заявление владельцев «Анахайма».
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