Андрейчук: Овечкин не умеет проигрывать, ему нужны победы. Это отличает его от остальных

Рекордсмен Национальной хоккейной лиги по заброшенным шайбам в большинстве Дэйв Андрейчук поделился мнением о нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.
«Я следил за действующими хоккеистами. Думаю, тогда ещё играл Ягр. Я догадывался, что кто-то обязательно обгонит меня. Это лишь вопрос времени. Тогда Овечкин сильно отставал, скажем честно. Но я знал, что он очень стабилен, и уже тогда думал, что он меня обойдёт, если у него не будет травм, и он по-прежнему будет играть с таким желанием.
Когда это случится, я скажу, что у меня была замечательная карьера. Уже прошло достаточно времени. Было интересно. Для меня честь оказаться в одной компании с Эспозито, Халлом и теперь с Овечкиным. Я думал о стабильности Овечкина. Четыре или пять лет назад он забросил 30 шайб, и все стали говорить, что он уже не тот. А он доказал, что эти люди неправы. Он очень талантлив, техничен.
А ещё он не умеет проигрывать, ему нужны победы. С моей точки зрения, именно это отличает его от остальных. В лиге было и есть много талантливых ребят, но самыми успешными из них становятся те, кто много трудится и стремится к победам. Овечкин так играет в каждом матче. Многое изменилось с годами. Вратари играют иначе. Забивать сейчас очень непросто. В том числе в большинстве.
Он особенный хоккеист. Я играл против него. Он не изменился. С таким талантом, скоростью, силой, желанием борьбы, неуступчивостью многого можно добиться. Все понимают, что это вот-вот произойдёт. Никто не в силах помешать этому. А нам, любителям хоккея, очень интересно наблюдать за этим», – приводит слова Андрейчука официальный сайт НХЛ.
Отметим, что Андрейчук забросил 274 шайбы в большинстве за карьеру, у Овечкина — 271 гол.
- 11 ноября 2021
-
09:00
-
08:50
-
08:40
-
08:29
-
08:15
-
07:31
-
07:10
-
07:02
-
06:26
-
06:14
-
04:12
-
03:57
-
03:50
-
03:27
-
03:20
- 10 ноября 2021
-
23:53
-
23:18
-
23:01
-
22:34
-
22:25
-
22:12
-
21:50
-
21:13
-
20:58
-
20:05
-
19:41
-
18:54
-
18:18
-
17:55
-
17:27
-
17:15
-
16:46
-
16:35
-
16:29
-
15:30