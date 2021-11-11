Андрейчук: Овечкин не умеет проигрывать, ему нужны победы. Это отличает его от остальных

Рекордсмен Национальной хоккейной лиги по заброшенным шайбам в большинстве Дэйв Андрейчук поделился мнением о нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.



«Я следил за действующими хоккеистами. Думаю, тогда ещё играл Ягр. Я догадывался, что кто-то обязательно обгонит меня. Это лишь вопрос времени. Тогда Овечкин сильно отставал, скажем честно. Но я знал, что он очень стабилен, и уже тогда думал, что он меня обойдёт, если у него не будет травм, и он по-прежнему будет играть с таким желанием.



Когда это случится, я скажу, что у меня была замечательная карьера. Уже прошло достаточно времени. Было интересно. Для меня честь оказаться в одной компании с Эспозито, Халлом и теперь с Овечкиным. Я думал о стабильности Овечкина. Четыре или пять лет назад он забросил 30 шайб, и все стали говорить, что он уже не тот. А он доказал, что эти люди неправы. Он очень талантлив, техничен.



А ещё он не умеет проигрывать, ему нужны победы. С моей точки зрения, именно это отличает его от остальных. В лиге было и есть много талантливых ребят, но самыми успешными из них становятся те, кто много трудится и стремится к победам. Овечкин так играет в каждом матче. Многое изменилось с годами. Вратари играют иначе. Забивать сейчас очень непросто. В том числе в большинстве.



Он особенный хоккеист. Я играл против него. Он не изменился. С таким талантом, скоростью, силой, желанием борьбы, неуступчивостью многого можно добиться. Все понимают, что это вот-вот произойдёт. Никто не в силах помешать этому. А нам, любителям хоккея, очень интересно наблюдать за этим», – приводит слова Андрейчука официальный сайт НХЛ.



Отметим, что Андрейчук забросил 274 шайбы в большинстве за карьеру, у Овечкина — 271 гол.