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И. Воробьёв — об Овечкине: было бы круто иметь лучшего снайпера в истории НХЛ из России

И. Воробьёв — об Овечкине: было бы круто иметь лучшего снайпера в истории НХЛ из России
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв поделился мнением о снайперской гонке Александра Овечкина за Уэйном Гретцки и пожелал скорейшего выздоровления травмированным российским игрокам.

«Слежу ли за исторической снайперской гонкой Овечкина? Очень рад за Александра. Желаю ему побить самый главный снайперский рекорд лиги, принадлежащий Уэйну Гретцки. Согласитесь, было бы круто иметь в североамериканской лиге лучшего снайпера, родившегося в России. Красивая история, так что продолжаем болеть за Сашу.

Знаю, что Никита Кучеров получил травму. Хочется пожелать ему скорейшего восстановления, чтобы успеть набрать необходимые кондиции до Олимпиады. К слову, как и всем остальным нашим ребятам – Евгению Малкину и другим. Чтобы все были целы, здоровы и максимально помогли российской сборной в Пекине», – сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

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