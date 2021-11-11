Россия всухую уступила Финляндии на Кубке Карьяла, пропустив все шайбы в меньшинстве

Сегодня, 11 ноября, в Хельсинки на «Хартвалл-Арене» сборная России по хоккею проводила первый матч на Кубке Карьяла 2021 года с командой Финляндии. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).



Финны забросили все шайбы в меньшинстве. На 28-й минуте Харри Пессонен забил с передач Миро Аалтонена и Сами Ватанена, на 32-й отличился Аалтонен после паса Ватанена, а на 48-й Валттери Фильппула отличился после ассистов Аалтонена и Ииро Пакаринена.



Сборная России также сыграет на турнире с командами Швеции и Чехии. Матч со шведской командой состоится в субботу, 13 ноября. Начало — в 15:00 мск. С командой Чехии сборная России сыграет в воскресенье, 14 ноября. Матч начнётся в 14:30 по московскому времени.



Напомним, сборная России стала победителем Еврохоккейтура сезона-2020/2021, набрав 27 очков в 12 матчах и одержав победы в Кубке Карьяла — 2020, Кубке Первого канала — 2020 и Хоккейных играх Beijer — 2021.

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