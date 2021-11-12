Квартальнов — о Зарипове: у нас никаких проблем ни с кем нет. Данис работает, готов играть
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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал о взаимоотношениях с капитаном клуба Данисом Зариповым.
«Тяжело говорить о том, какие слухи проходили в прессе про якобы наши проблемы и недопонимание с Данисом Зариповым. Это вы сами разбирайтесь. У нас никаких проблем ни с кем нет. Данис работает с командой в обычном режиме, готов играть. Он не пропускает ни одной тренировки, отдохнул, готов к работе», – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги 40-летний форвард принял участие в 11 играх, набрав в них 3 (1+2) результативных балла при показателе полезности «-2». В составе казанского клуба Зарипов трижды выигрывал Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018).
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