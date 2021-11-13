Бадюков: «Сочи» борется за плей-офф. Но на Западе большая плотность, нужна стабильность

Заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков рассказал о трансферной политике клуба. Также Бадюков оценил ситуацию с травмами внутри команды.

«Думаю, что от «Сочи» стоит ждать трансферных новостей. До дедлайна у нас ещё есть время. Мы боремся за плей-офф, пытаемся подняться в турнирной таблице, но на Западе очень большая плотность. Здесь нужна стабильность. К сожалению, у нас много игроков выбыло из-за травм. Егор Бабенко в этом сезоне уже не сыграет. Это игрок первого звена, мы на него очень сильно рассчитывали. Дмитрий Колготин и Никита Феоктистов получили повреждения, Никита Точицкий тоже пока работает по индивидуальному плану после травмы. Получил повреждение в игре с «Витязем» Андрей Баканов. Хотим вывести его на высокий уровень, чтобы он заслужил место в составе молодёжной сборной. Никита Седов и Амир Гараев уже играют в олимпийской сборной, пристально следим за ними. Это те ребята, которые в этом сезоне вышли на очень высокий уровень игры.

К сожалению, от травм никто не застрахован. Можно рассчитывать на одно, а через неделю будет совершенно другая картина. Стараемся по мере возможности усилиться. Сейчас мало клубов в КХЛ, которые готовы расстаться с теми игроками, которые им нужны. А за тех, что им не нужны, они хотят получить взамен сильных игроков, в том числе и от нас. Все приобретения, которые мы сделали, были нами тщательно проработаны», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.