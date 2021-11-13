742-я шайба Овечкина в НХЛ помогла «Вашингтону» победить «Коламбус». У Самсонова 26 сейвов

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом – 4:3.

За «Коламбус» дублем отметился Шон Курали, а ещё одна шайба на счету Густава Нюквиста, в составе «Вашингтона» же дублем ответил Гарнет Хэтэуэй, также отличились заброшенными шайбами 36-летний российский форвард Александр Овечкин и его коллега по амплуа Конор Шири, чей точный бросок на предпоследней минуте встречи принёс «столичным» победу.

Овечкин, помимо своей 742-й заброшенной шайбы в НХЛ, отметился и результативной передачей, набрав 23-е и 24-е (12+12) очко в этом сезоне. Его соотечественник и коллега по амплуа Евгений Кузнецов отметился 18-м (5+13) результативным действием в сезоне.

20-летний российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов провёл на льду 13 минут и 7 секунд, заработав коэффициент полезности «-2».

В этой игре ворота «столичных» защищал российский голкипер Илья Самсонов, отразивший 26 бросков из 29.