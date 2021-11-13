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742-я шайба Овечкина в НХЛ помогла «Вашингтону» победить «Коламбус». У Самсонова 26 сейвов

742-я шайба Овечкина в НХЛ помогла «Вашингтону» победить «Коламбус». У Самсонова 26 сейвов
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом – 4:3.

За «Коламбус» дублем отметился Шон Курали, а ещё одна шайба на счету Густава Нюквиста, в составе «Вашингтона» же дублем ответил Гарнет Хэтэуэй, также отличились заброшенными шайбами 36-летний российский форвард Александр Овечкин и его коллега по амплуа Конор Шири, чей точный бросок на предпоследней минуте встречи принёс «столичным» победу.

Овечкин, помимо своей 742-й заброшенной шайбы в НХЛ, отметился и результативной передачей, набрав 23-е и 24-е (12+12) очко в этом сезоне. Его соотечественник и коллега по амплуа Евгений Кузнецов отметился 18-м (5+13) результативным действием в сезоне.

20-летний российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов провёл на льду 13 минут и 7 секунд, заработав коэффициент полезности «-2».

В этой игре ворота «столичных» защищал российский голкипер Илья Самсонов, отразивший 26 бросков из 29.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2021, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Курали (Тексье, Робинсон) – 02:33' (5x5)   1:1 Овечкин (Кузнецов, Уилсон) – 10:19' (5x5)   1:2 Хэтэуэй (Юнссон Фьелльбю, Эллер) – 20:24' (5x5)   1:3 Хэтэуэй (Эллер, Овечкин) – 27:23' (5x5)   2:3 Курали (Ворачек) – 28:11' (5x5)   3:3 Нюквист (Бьёркстранд, Дженнер) – 28:33' (5x5)   3:4 Шири (Орлов, Дженсен) – 58:38' (5x5)
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