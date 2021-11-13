Александр Овечкин — в 24 голах от Яромира Ягра. Когда он его догонит?

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.
36-летний российский форвард «столичных» Александр Овечкин в этой игре забросил свою 742-ю шайбу в НХЛ, обойдя Бретта Халла. Благодаря этому голу Овечкин вышел на чистое четвёртое место в списке снайперов НХЛ всех времён.
Его ближайшая цель – чешский форвард Яромир Ягр (766), отставание от которого составляет 24 гола. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Когда Овечкин догонит Ягра по голам в НХЛ».
Принять участие в опросе можно в Quiz.
Напомним, снайперский рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (894), а второе место занимает Горди Хоу (801).
- 13 ноября 2021
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