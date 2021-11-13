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Александр Овечкин вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов НХЛ, реакция на грандиозное достижение россиянина

«Великая восьмёрка, ты оправдал своё прозвище». Реакция Америки на эпохальный гол Овечкина
Сергей Емельянов
Реакция Америки на эпохальный гол Овечкина
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Бретт Халл остался позади, на очереди результат Яромира Ягра.

Цените момент. История мирового хоккея переписывается непосредственно на наших глазах. Придёт время, и мы будем рассказывать своим детям и внукам, что жили в эпоху Александра Овечкина. Минувшей ночью российский форвард написал очередную страницу в летописи рекордов, выйдя на единоличное четвёртое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Это произошло в матче регулярного чемпионата между «Вашингтоном» и «Коламбусом», в котором Александр Великий отметился 2 (1+1) набранными очками, а его команда вырвала победу в самой концовке третьего периода – 4:3.

Благодаря заброшенной шайбе ему удалось превзойти результат Бретта Халла. У легендарного канадца на счету была 741 заброшенная шайба, а у россиянина теперь – 742. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). Именно показатели Ягра и являются следующей целью для российского снайпера, а пока что Овечкин принимает поздравления от превзойдённого им Халла.

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«Продолжай подниматься по этой лестнице. Я желаю тебе только успеха»

Сразу после гола российского форварда в ворота финского голкипера «Блю Джекетс» Йоонаса Корписало в официальных «твиттерах» пресс-служб НХЛ и «Вашингтона» появилось заранее заготовленное поздравление в адрес Овечкина от Халла.

«Алекс, поздравляю с выходом на четвертое место в списке лучших снайперов. У меня есть отличный друг Уэйн Гретцки, и у него есть любимая поговорка. Когда он делает длинный удар на поле для гольфа, то говорит: «Вы должны заработать своё прозвище». Что ж, Алекс, Великая Восьмёрка, ты оправдал своё прозвище. Продолжай подниматься по этой лестнице. Я желаю тебе только успеха. Так держать», — сказал Халл в своём видеообращении к Овечкину.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтона».

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«Думаю об этом как гордый папа. Не могу поверить, что когда-то мне дали шанс тренировать этого мужчину»

66-летний тренер Брюс Будро был одним из первых наставников Овечкина в НХЛ. Канадский специалист возглавлял столичную команду на протяжении пяти сезонов, с 2007 по 2012 годы. Сейчас он работает аналитиком на американском телевидении и не мог пройти мимо грандиозного достижения своего бывшего подопечного.

«Я думаю об этом как гордый папа. Иногда сижу дома, смотрю на джерси Овечкина на стене и думаю: «Не могу поверить, что когда-то мне дали шанс тренировать этого мужчину». В конечном итоге, через несколько лет, когда он станет величайшим из всех снайперов, я буду гордиться», — сказал Будро в эфире NBC Sports.

«Празднование момента с семьёй»

Ассистентами при эпохальном голе Овечкина выступили его соотечественник Евгений Кузнецов и канадский нападающий Том Уилсон. После завершения матча Александр сфотографировался с шайбой, которой он забил 742-й гол в НХЛ, и своими ассистентами.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Затем к капитану «Вашингтона» присоединились и остальные игроки команды, а также весь тренерский штаб столичных. «Празднование момента с семьёй», — написано в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

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«Ови был фантастическим. Он не остановится и будет продолжать»

Главный тренер «Вашингтон» Питер Лавиолетт на традиционной послематчевой пресс-конференции отметил лидерский статус российского нападающего в своей команде.

«Ови был фантастическим. Он работает, задаёт тон нашей команде, и, вероятно, мог бы забросить еще одну или две шайбы сегодня вечером. То, что он сделал, невероятно и он не остановится, он будет продолжать», — приводит слова Лавиолетта журналистка Саманта Пелл.

Для 36-летнего Овечкина заброшенная шайба стала 12-й в 14 матчах нынешнего сезона, что является третьим результатом в истории НХЛ для игроков в возрасте 36 лет или старше. В 2006 году столько же шайб на аналогичном отрезке забросил выступавший за «Торонто» Брэндан Шэнахан. Рекорд же в этой возрастной категории принадлежит Филу Эспозито (сезон-1977/1978) и Дино Сиссарелли (1996/1997) — по 13 шайб.

«Особый момент для меня»

Наконец и сам герой дня поделился впечатлениями от 742-й заброшенной шайбы в НХЛ, благодаря которой вышел на единоличное четвертое место по голам среди игроков лиги.

«Это очень много значит для меня. Когда начинаешь играть и переезжаешь в НХЛ, ты не думаешь о том, что сможешь оказаться на этом месте с такими именами. Это особый момент для меня», — приводит слова Овечкина журналистка Саманта Пелл.

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«Он идёт за тобой, Уэйн», — написал в своём «твиттере» американский журналист Крис Лонг, комментируя достижение российского форварда. Примечательно, что на данный момент именно Овечкин имеет лучший показатель скорострельности среди топ-5 снайперов в истории НХЛ. В 1211 матчах в лиге на счету Александра 742 гола, то есть в среднем он забрасывает 0,61 шайбы за игру. Показатель Гретцки составляет — 0,60, результат Хоу — 0,45, показатель Ягра — 0,44, а результат Халла — 0,58. А это значит, что погоня за рекордом Гретцки продолжается, но пока что – на очереди Ягр. И до него осталось всего 24 гола.

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Свой же 742-й гол в НХЛ Александр забил спустя 16 лет после дебюта в НХЛ. Первую шайбу в североамериканской лиге Ови забросил 6 октября 2005 года – и произошло это в матче всё с тем же «Коламбусом». Так что «мундиры» являются постоянным клиентом для исторических шайб в исполнении россиянина.

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