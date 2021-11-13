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Третьяк – о поражении от Швеции: ребята сыграли на своём уровне, учитывая мой наказ

Третьяк – о поражении от Швеции: ребята сыграли на своём уровне, учитывая мой наказ
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Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о заброшенной шайбе форварда сборной России Матвея Мичкова.

«Гол Мичкова очень красивый, его можно поздравить, классический. Хладнокровно поднял, поставил, технично использовал свой момент. Очень приятно, что такой гол и что молодой игрок вливается в сборную так.

Поражение? Ребята сыграли на своём уровне, учитывая наказ, который я им дал. Всего одно удаление по сравнению с 37 минутами штрафа позавчера. Мы переиграли соперника в движении, шведы использовали все моменты, которые у них были, сказалось их мастерство. Но желание огромное, сыграли на своём уровне», – цитирует Третьяка ТАСС.

Напомним, что Матвей Мичков стал самым молодым автором гола в истории сборной России.

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