Третьяк – о поражении от Швеции: ребята сыграли на своём уровне, учитывая мой наказ
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Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о заброшенной шайбе форварда сборной России Матвея Мичкова.
«Гол Мичкова очень красивый, его можно поздравить, классический. Хладнокровно поднял, поставил, технично использовал свой момент. Очень приятно, что такой гол и что молодой игрок вливается в сборную так.
Поражение? Ребята сыграли на своём уровне, учитывая наказ, который я им дал. Всего одно удаление по сравнению с 37 минутами штрафа позавчера. Мы переиграли соперника в движении, шведы использовали все моменты, которые у них были, сказалось их мастерство. Но желание огромное, сыграли на своём уровне», – цитирует Третьяка ТАСС.
Напомним, что Матвей Мичков стал самым молодым автором гола в истории сборной России.
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