Третьяк – о поражении от Швеции: ребята сыграли на своём уровне, учитывая мой наказ

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о заброшенной шайбе форварда сборной России Матвея Мичкова.



«Гол Мичкова очень красивый, его можно поздравить, классический. Хладнокровно поднял, поставил, технично использовал свой момент. Очень приятно, что такой гол и что молодой игрок вливается в сборную так.



Поражение? Ребята сыграли на своём уровне, учитывая наказ, который я им дал. Всего одно удаление по сравнению с 37 минутами штрафа позавчера. Мы переиграли соперника в движении, шведы использовали все моменты, которые у них были, сказалось их мастерство. Но желание огромное, сыграли на своём уровне», – цитирует Третьяка ТАСС.

Напомним, что Матвей Мичков стал самым молодым автором гола в истории сборной России.