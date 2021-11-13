Гарпенлёв: в 16 лет забить лакросс-гол на уровне взрослых сборных может только особенный
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Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв поделился мнением о голе форварда сборной России Матвея Мичкова.
«Конечно же, я был впечатлён. Любому сложно забить такой гол в матче. У Мичкова быстрые руки, много мастерства.
Не знаю, здесь, наверное, нужно просто насладиться моментом, просто улыбнуться и порадоваться тому, что мы увидели. Не так много игроков способны исполнить это. А сделать это в 16 лет на уровне взрослых сборных может только особенный игрок. Мичков будет очень хорош в будущем», – цитирует Гарпенлёва «Р-Спорт».
Публикация доступна в официальном твиттер-аккаунте ХК СКА. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
Напомним, Мичков стал самым молодым автором гола в истории сборной России.
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