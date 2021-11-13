Гарпенлёв: в 16 лет забить лакросс-гол на уровне взрослых сборных может только особенный

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв поделился мнением о голе форварда сборной России Матвея Мичкова.



«Конечно же, я был впечатлён. Любому сложно забить такой гол в матче. У Мичкова быстрые руки, много мастерства.



Не знаю, здесь, наверное, нужно просто насладиться моментом, просто улыбнуться и порадоваться тому, что мы увидели. Не так много игроков способны исполнить это. А сделать это в 16 лет на уровне взрослых сборных может только особенный игрок. Мичков будет очень хорош в будущем», – цитирует Гарпенлёва «Р-Спорт».

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Напомним, Мичков стал самым молодым автором гола в истории сборной России.