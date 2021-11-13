Бадюков: Мичков — будущее хоккея. Нет опасений в преждевременных дифирамбах в его честь
Поделиться
Заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков поделился мнением о голе форварда Матвея Мичкова в матче за сборную России на Кубке Карьяла.
«Матвей — будущее мирового хоккея. Прекрасно знаю его и его отношение к профессии. Нет опасений в преждевременных дифирамбах в его честь. Сегодня он вошёл в историю. О нём давно говорит весь мир.
Желаю, чтобы он во благо нашей страны и нашего хоккея стал самым лучшим. Матвей имеет фанатизм от хоккея. У него большие внутренние задачи. Прекрасно понимает всю ответственность перед родителями, перед собой, перед страной», – цитирует Бадюкова «Спорт-Экспресс».
Напомним, Матвей Мичков стал самым молодым автором гола в истории сборной России.
Комментарии
- 13 ноября 2021
-
23:40
-
23:14
-
22:09
-
21:58
-
21:03
-
20:44
-
20:40
-
20:20
-
19:59
-
19:34
-
19:26
-
19:16
-
19:03
-
18:45
-
18:27
-
18:17
-
18:15
-
17:45
-
17:43
-
17:32
-
17:18
-
17:10
-
17:01
-
16:51
-
16:47
-
16:32
-
16:22
-
16:14
-
15:55
-
15:52
-
15:49
-
15:42
-
15:30
-
14:42
-
14:32
Партнерский контент