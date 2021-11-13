Бадюков: Мичков — будущее хоккея. Нет опасений в преждевременных дифирамбах в его честь

Заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков поделился мнением о голе форварда Матвея Мичкова в матче за сборную России на Кубке Карьяла.

«Матвей — будущее мирового хоккея. Прекрасно знаю его и его отношение к профессии. Нет опасений в преждевременных дифирамбах в его честь. Сегодня он вошёл в историю. О нём давно говорит весь мир.

Желаю, чтобы он во благо нашей страны и нашего хоккея стал самым лучшим. Матвей имеет фанатизм от хоккея. У него большие внутренние задачи. Прекрасно понимает всю ответственность перед родителями, перед собой, перед страной», – цитирует Бадюкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Матвей Мичков стал самым молодым автором гола в истории сборной России.