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«Бостон» обыграл «Нью-Джерси» и прервал трёхматчевую победную серию «Дэвилз»

«Бостон» обыграл «Нью-Джерси» и прервал трёхматчевую победную серию «Дэвилз»
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Сегодня, 13 ноября, в Ньюарке (США) на арене «Прунденшиал-центр» «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0).

В составе победителей отличились Эрик Хаула, Патрис Бержерон, Джейк Дебраск, а также дубль оформил Брэд Маршан. У хозяев шайбы забросили Доусон Мерсер и Йеспер Братт.

Таким образом, команда из Бостона прервала трёхматчевую победную серию «Нью-Джерси».

После 13 матчей «Нью-Джерси» с 16 очками занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, «Бостон» набрал 14 баллов в 12 встречах и поднялся на 11-е место в той же конференции.

По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2021, суббота. 21:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Хаула (Блид, Кульман) – 17:37' (5x5)   0:2 Маршан (Макэвой, Бержерон) – 24:10' (5x4)   1:2 Мерсер (Юнссон, Братт) – 24:38' (5x5)   1:3 Маршан (Пастрняк, Макэвой) – 26:52' (5x5)   2:3 Братт (Мерсер) – 39:24' (5x5)   2:4 Бержерон (Пастрняк, Макэвой) – 50:49' (5x5)   2:5 Дебраск – 59:06' (en)
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