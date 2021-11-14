Худобин совершил эффектный сейв в матче с «Филадельфией», Санхайм уже хотел отмечать гол
Поделиться
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимает «Филадельфию Флайерз». После двух периодов хозяева впереди — 3:1.
Один из самых ярких моментов матча произошёл под занавес первого периода. За три минуты до конца стартовой трети защитник «Филадельфии» Трэвис Санхайм упустил роскошную возможность отметиться заброшенной шайбой. Канадский хоккеист с убойной позиции бросал по воротам Антона Худобина и уже собирался праздновать забитый гол, но российский вратарь совершил эффектный сейв.
Видео момента можно посмотреть здесь.
На данный момент в составе «Далласа» точными бросками отметились Люк Гленденинг, Роопе Хинц и Тайлер Сегин. За «Филадельфию» забил Джеймс ван Римсдайк.
Комментарии
- 14 ноября 2021
-
06:10
-
06:07
-
06:01
-
05:48
-
04:28
-
04:02
- 13 ноября 2021
-
23:40
-
23:14
-
22:09
-
21:58
-
21:03
-
20:44
-
20:40
-
20:20
-
19:59
-
19:34
-
19:26
-
19:16
-
19:03
-
18:45
-
18:27
-
18:17
-
18:15
-
17:45
-
17:43
-
17:32
-
17:18
-
17:10
-
17:01
-
16:51
-
16:47
-
16:32
-
16:22
-
16:14
-
15:55
Партнерский контент