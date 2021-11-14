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Худобин совершил эффектный сейв в матче с «Филадельфией», Санхайм уже хотел отмечать гол

Худобин совершил эффектный сейв в матче с «Филадельфией», Санхайм уже хотел отмечать гол
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимает «Филадельфию Флайерз». После двух периодов хозяева впереди — 3:1.

Один из самых ярких моментов матча произошёл под занавес первого периода. За три минуты до конца стартовой трети защитник «Филадельфии» Трэвис Санхайм упустил роскошную возможность отметиться заброшенной шайбой. Канадский хоккеист с убойной позиции бросал по воротам Антона Худобина и уже собирался праздновать забитый гол, но российский вратарь совершил эффектный сейв.

Видео момента можно посмотреть здесь.

На данный момент в составе «Далласа» точными бросками отметились Люк Гленденинг, Роопе Хинц и Тайлер Сегин. За «Филадельфию» забил Джеймс ван Римсдайк.

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